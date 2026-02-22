Василий Рочев высказался о дисквалификации Дарьи Непряевой на Олимпиаде

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2006 Василий Рочев высказался об аннулировании результата российской лыжницы Дарьи Непряевой по итогам женского марафона на Олимпиаде-2026.

На отсечке 21,6 км Дарья Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер). За эту ошибку она была дисквалифицирована по итогам гонки.

«Я сталкивался с таким в карьере, как сегодня Дарья Непряева. Лично у меня такого не было, но такие случаи бывали и на внутренних стартах, и на международных. Просто так не дисквалифицируют… Судьи принимают такое серьёзное решение на основании каких-то поступков спортсменов. За нарушение этих правил есть чёткие санкции. Если в первой гонке в скиатлоне, где француз срезал угол, была возможность принять решение и не дисквалифицировать, то в случае с Непряевой — только дисквалификация», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.