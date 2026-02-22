Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение относительно дисквалификации российской лыжницы Дарьи Непряевой за нарушение правил на пит-стопе в марафоне на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Ну а что Непряева?? Бежала как готова, допустила ошибку, дисквал в итоге!!! В лыжах наших очевидные проблемы, надо идти в ногу со временем, науку внедрять, следить за тенденциями, соревнования в феврале проводить, а не жопу руководителю ФЛГР целовать!!! А мировая лыжная федерация лыжные гонки так вообще убивает, превращая в маргинальный и местечковый вид спорта!!! Осталось внедрить эстафету 6 по 6666 метров и норм!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

