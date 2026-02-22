Губерниев: хочу поддержать Непряеву, но Олимпиада показала, что в лыжах проблемы

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об аннулировании результата российской лыжницы Дарьи Непряевой по итогам женского марафона в 50 км на Олимпиаде-2026.

На отсечке 21,6 км Дарья Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер). За эту ошибку она была дисквалифицирована по итогам гонки.

«Если Коростелёв был готов сражаться за медали, то Непряева — нет. В лучшем случае — десятка сильнейших. Такие правила. Мелочей не бывает. Надо быть внимательным. Олимпиада показала, хоть нас и два человека, что в лыжах проблемы. Я за гендерное равенство, но во всём должна быть мера. 50 километров у женщин… Я считаю, что надо сделать смешанную эстафету: шесть по 6666 метров.

Всякое бывает. Это большой спорт, а Дарья — дебютантка. Третьяк тоже пенки пускал. Ничего страшного нет. Она ошиблась. Хочу её поддержать. Она — молодец. Спортсмен бежит так, как он готов», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.