Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Василий Рочев подвёл итоги выступления российских лыжников на Олимпиаде-2026

Василий Рочев подвёл итоги выступления российских лыжников на Олимпиаде-2026
Комментарии

Лыжник Василий Рочев-младший оценил выступление российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Савелий вообще красавчик. Даша немного поскромнее выступила. Однако если взять за основу их результат на Кубках России до выезда на Олимпиаду, то от Даши вряд ли кто-то ожидал борьбы за призы, потому что у неё результаты не такие выдающиеся в этом сезоне во внутренних стартах. Савелий — один из лидеров российских лыж. От него ожидали борьбы за медали, что он и сумел изобразить на Олимпиаде. Результаты однозначно достойные, учитывая психологическое давление на них. Два человека поехали представлять нашу огромную страну — испытывали повышенное внимание, где-то косые взгляды на себе ловили. В целом справились. Результат абсолютно достойный», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Непряева начудила в олимпийском марафоне. Судьи не простили ей «кражу» чужих лыж!
Непряева начудила в олимпийском марафоне. Судьи не простили ей «кражу» чужих лыж!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android