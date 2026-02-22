Василий Рочев подвёл итоги выступления российских лыжников на Олимпиаде-2026

Лыжник Василий Рочев-младший оценил выступление российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Савелий вообще красавчик. Даша немного поскромнее выступила. Однако если взять за основу их результат на Кубках России до выезда на Олимпиаду, то от Даши вряд ли кто-то ожидал борьбы за призы, потому что у неё результаты не такие выдающиеся в этом сезоне во внутренних стартах. Савелий — один из лидеров российских лыж. От него ожидали борьбы за медали, что он и сумел изобразить на Олимпиаде. Результаты однозначно достойные, учитывая психологическое давление на них. Два человека поехали представлять нашу огромную страну — испытывали повышенное внимание, где-то косые взгляды на себе ловили. В целом справились. Результат абсолютно достойный», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.