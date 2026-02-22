Скидки
Непряева назвала свой дебют на Олимпийских играх колоссальным опытом

Комментарии

Российская лыжница Дарья Непряева, выступившая на Олимпийских играх — 2026, оценила свой дебют, назвав его колоссальным опытом.

«Последняя гонка интересная получилась, прикольно. На самом деле у меня сейчас нет слов. Это моя первая Олимпиада, колоссальный опыт. Учитываю каждую свою ошибку, понимаю, над чем нужно работать. Что-то получилось, что-то нет», — приводит слова Непряевой ТАСС.

В скиатлоне на текущих Играх Непряева стала 17-й, в индивидуальной гонке свободным стилем — 21-й. В марафоне спортсменка финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ошибке взяла чужие лыжи на пит-стопе.

