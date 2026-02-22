«Ещё подумала, вот это я молодец!» Дарья Непряева — об ошибке с лыжами в марафоне на ОИ

Российская лыжница Дарья Непряева назвала непростительной свою ошибку с использованием чужих лыж в марафоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Непряева, имеющая 14-й стартовый номер, надела лыжи, принадлежащие немке Катарине Хенниг (12-й номер). За это нарушение россиянка была дисквалифицирована.

«Это моя ошибка, потому что нужно сохранять концентрацию. С одной стороны, я не перепутала, потому что была уверена, что у меня 12-й номер. С другой стороны, я сделала огромную непростительную ошибку, очень стыдно за неё, просто нереально.

Я не обратила внимания [на отметки на лыжах]. «Фишер» и «Фишер» — я надела, да поехала. Ещё подумала, как быстро я переодела лыжи, вот это я молодец! И когда я опустила голову вниз через километр — я понимаю, что лыжи не мои. Я просто офигела, подумала, что не может быть такого», — приводит слова Непряевой ТАСС.