Сборная Германии с Лохнером выиграла Олимпиаду-2026 в соревнованиях четвёрок
Мужская сборная Германии по бобслею в составе Йоханнеса Лохнера, Торстена Маргиса, Йорна Венцеля и Георга Фляйшхауэра завоевала золото Олимпийских игр – 2026 в Милане (Италия) в соревнованиях четвёрок.
Олимпиада 2026. Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
22 февраля 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Германия
2
Германия
3
Швейцария
Бобслей. Олимпиада-2026, Италия. Мужчины. Четвёрки. Итоги:
- Германия (Йоханнес Лохнер, Торстен Маргис, Йорн Венцель, Георг Фляйшхауэр) — 3.37,57.
- Германия (Франческо Фридрих, Маттиас Зоммер, Александер Шюллер, Феликс Штрауб) — отставание 0,57.
- Швейцария (Михаэль Фогт, Андреас Хас, Амаду Давид Ндиайе, Марио Эберхард) +1.07.
Отметим, что для Лохнера и Фляйшхауэра золото в четвёрках стало вторым на Играх-2026. Ранее их двойка стала лучшей на ОИ.
