Сборная Германии с Лохнером выиграла Олимпиаду-2026 в соревнованиях четвёрок

Мужская сборная Германии по бобслею в составе Йоханнеса Лохнера, Торстена Маргиса, Йорна Венцеля и Георга Фляйшхауэра завоевала золото Олимпийских игр – 2026 в Милане (Италия) в соревнованиях четвёрок.

Бобслей. Олимпиада-2026, Италия. Мужчины. Четвёрки. Итоги:

Германия (Йоханнес Лохнер, Торстен Маргис, Йорн Венцель, Георг Фляйшхауэр) — 3.37,57. Германия (Франческо Фридрих, Маттиас Зоммер, Александер Шюллер, Феликс Штрауб) — отставание 0,57. Швейцария (Михаэль Фогт, Андреас Хас, Амаду Давид Ндиайе, Марио Эберхард) +1.07.

Отметим, что для Лохнера и Фляйшхауэра золото в четвёрках стало вторым на Играх-2026. Ранее их двойка стала лучшей на ОИ.