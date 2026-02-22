Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сборная России завершила зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане с одной медалью

Сборная России завершила зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане с одной медалью
Комментарии

Сегодня, 22 февраля, завершаются соревнования на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Российские спортсмены уже закончили свои выступления на Олимпиаде.

За российскую команду медаль смог выиграть один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов. В спринте он стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2026. Один раз в шаге от медали остановился лыжник Савелий Коростелёв — он занял четвёртое место в скиатлоне.

В неофициальном медальном зачёте Россия расположилась на 27-м месте. Всего на Играх-2026 выиграли медали представители 30 стран.

На Олимпиаде в Италии участвовали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Представители России выступали в индивидуальном нейтральном статусе.

Отметим, что на летней Олимпиаде-2024 в Париже россияне, получившие нейтральный статус, тоже завоевали одну медаль. Это были теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, взявшие серебро в парном разряде.

Медальный зачёт Олимпиады-2026
Материалы по теме
Все российские спортсмены завершили участие на Олимпийских играх — 2026 в Милане
Материалы по теме
«Я что, без медали? Да нифига!» Откровенный монолог Никиты Филиппова после Олимпиады
Эксклюзив
«Я что, без медали? Да нифига!» Откровенный монолог Никиты Филиппова после Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android