Сборная России завершила зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане с одной медалью

Сегодня, 22 февраля, завершаются соревнования на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Российские спортсмены уже закончили свои выступления на Олимпиаде.

За российскую команду медаль смог выиграть один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов. В спринте он стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2026. Один раз в шаге от медали остановился лыжник Савелий Коростелёв — он занял четвёртое место в скиатлоне.

В неофициальном медальном зачёте Россия расположилась на 27-м месте. Всего на Играх-2026 выиграли медали представители 30 стран.

На Олимпиаде в Италии участвовали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Представители России выступали в индивидуальном нейтральном статусе.

Отметим, что на летней Олимпиаде-2024 в Париже россияне, получившие нейтральный статус, тоже завоевали одну медаль. Это были теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, взявшие серебро в парном разряде.