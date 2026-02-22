«Убиваться я не буду». Непряева — после дисквалификации в марафоне на Олимпиаде-2026

Российская лыжница Дарья Непряева, получившая дисквалификацию по итогам женского марафона 50 км на Олимпиаде-2026, заявила, что не будет «убиваться» после произошедшего.

На отсечке 21,6 км Дарья Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер). За эту ошибку она была дисквалифицирована по итогам гонки.

«Обидно, 50 километров в пустоту бегала. Но что теперь расстраиваться, было и было. Убиваться я не буду», — приводит слова Непряевой ТАСС.

Ранее в скиатлоне на текущих Играх Непряева стала 17-й, в индивидуальной гонке свободным стилем — 21-й.