Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Дмитрий Губерниев оценил идею Никиты Филиппова выступить в биатлоне на Олимпиаде-2030

Дмитрий Губерниев оценил идею Никиты Филиппова выступить в биатлоне на Олимпиаде-2030
Комментарии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил заявление российского ски-альпиниста Никиты Филиппова о его желании выступить на Олимпийских играх — 2030 во Франции в двух видах спорта — своём профильном и биатлоне.

«Если у Филиппова сил хватит — пожалуйста. Мне кажется, его немного заносит на вираже в оценке этой олимпийской ситуации. Честь ему и хвала, если он всё попробует и всё сможет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Филиппов стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2026 в спринте. Он единственный российский спортсмен, которому удалось выиграть награду на этой Олимпиаде.

Материалы по теме
Эксклюзив
Никита Филиппов рассказал, что на Олимпиаде-2030 хочет выступить сразу в двух видах спорта
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android