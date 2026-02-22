Дмитрий Губерниев оценил идею Никиты Филиппова выступить в биатлоне на Олимпиаде-2030

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил заявление российского ски-альпиниста Никиты Филиппова о его желании выступить на Олимпийских играх — 2030 во Франции в двух видах спорта — своём профильном и биатлоне.

«Если у Филиппова сил хватит — пожалуйста. Мне кажется, его немного заносит на вираже в оценке этой олимпийской ситуации. Честь ему и хвала, если он всё попробует и всё сможет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Филиппов стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2026 в спринте. Он единственный российский спортсмен, которому удалось выиграть награду на этой Олимпиаде.