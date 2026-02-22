Результаты Дарьи Непряевой во всех гонках на Олимпийских играх — 2026

Российская лыжница Дарья Непряева завершила выступление на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка приняла участие во всех четырёх личных гонках на олимпийской трассе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 23-летней Непряевой на её дебютной Олимпиаде:

Скиатлон 10 км+10 км: 17-е место.

Спринт классическим стилем: 36-е место (не прошла квалификацию).

Гонка с раздельного старта свободным стилем на 10 км: 21-е место.

Масс-старт классическим стилем на 50 км: дисквалификация (изначально финишировала на 11-м месте).

На Олимпийские игры — 2026 в Италии было допущено всего два российских лыжника — Непряева и Савелий Коростелёв. Следовательно, россияне не принимали участие в эстафете и командном спринте.