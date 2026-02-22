Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Эбба Андерссон прокомментировала свою первую победу в карьере на Олимпийских играх
Шведская лыжница Эбба Андерссон, ставшая победительницей женского марафона 50 км на Олимпийских играх – 2026, прокомментировала свой результат.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5

Эта золотая медаль стала первой в карьере шведской спортсменки за весь её опыт участия в Олимпийских играх. Ранее падение Андерссон помешало сборной Швеции выиграть женскую эстафету на этих Играх.

«Это значит для меня невероятно много. Чуть больше недели назад я больше всего хотела вернуться домой, укутаться одеялом и не бросаться сразу же на беговую дорожку. За прошедшие с тех пор дни у меня появилась возможность снова укрепить свой соревновательный дух. Сегодня я смогла показать себя во всей красе.

Мне было за что отомстить в этой гонке. В первую очередь, за гонку в прошлом году в Тронхейме, когда не смогла побороться за медали. А потом эта ужасная эстафета чуть больше недели назад. Это была двойная месть», – приводит слова Андерссон Expressen.

