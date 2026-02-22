«Будем злее в следующий раз». Крянин — об аннулированном результате Непряевой на ОИ

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался об аннулировании результата российской лыжницы Дарьи Непряевой по итогам женского марафона в 50 км на Олимпиаде-2026.

На отсечке 21,6 км Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер). За эту ошибку после окончания гонки россиянка была дисквалифицирована.

«Непряева дошла до финиша. Мы это увидели в трансляции, что она заняла 11-е место. Самое главное, Дарья преодолела эту дистанцию в сложных условиях — 50 км. Впервые в истории Олимпийских игр женщины проходили такую дистанцию. Мне самому захотелось встать на лыжи и взять с собой кого-то после того, как девчонки пробежали марафон.

Что касается того, что аннулировали результат… Будем злее в следующий раз. Это опыт, это ошибки. На самом деле очень положительные эмоции вызвала эта борьба и марафон на 50 км. Девчонок теперь надо на руках носить», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.