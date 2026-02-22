Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Будем злее в следующий раз». Крянин — об аннулированном результате Непряевой на ОИ

«Будем злее в следующий раз». Крянин — об аннулированном результате Непряевой на ОИ
Комментарии

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался об аннулировании результата российской лыжницы Дарьи Непряевой по итогам женского марафона в 50 км на Олимпиаде-2026.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5

На отсечке 21,6 км Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер). За эту ошибку после окончания гонки россиянка была дисквалифицирована.

«Непряева дошла до финиша. Мы это увидели в трансляции, что она заняла 11-е место. Самое главное, Дарья преодолела эту дистанцию в сложных условиях — 50 км. Впервые в истории Олимпийских игр женщины проходили такую дистанцию. Мне самому захотелось встать на лыжи и взять с собой кого-то после того, как девчонки пробежали марафон.

Что касается того, что аннулировали результат… Будем злее в следующий раз. Это опыт, это ошибки. На самом деле очень положительные эмоции вызвала эта борьба и марафон на 50 км. Девчонок теперь надо на руках носить», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Непряева начудила в олимпийском марафоне. Судьи не простили ей «кражу» чужих лыж!
Непряева начудила в олимпийском марафоне. Судьи не простили ей «кражу» чужих лыж!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android