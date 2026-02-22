Скидки
Олимпиада 2026

Норвежцы выиграли медальный зачёт в лыжных гонках на Олимпиаде-2026

Норвежская сборная по лыжным гонкам выиграла медальный зачёт в своём виде спорта на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Спортсмены выиграли семь золотых медалей в мужских и женских гонках. Суммарно команда Норвегии завоевала в Италии 14 медалей (помимо семи золотых, две серебряные и пять бронзовых). Примечательно, что в шести из семи победах сборной поучаствовал лыжник Йоханнес Клебо. На этих Играх он установил рекорд по количеству выигранных золотых медалей за одну зимнюю Олимпиаду, а также стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

На втором месте расположилась сборная Швеции с пятью золотыми, а также четырьмя серебряными и одной бронзовой медалью (всего – 10). Тройку лидеров замкнула сборная Франции – её лыжники не завоевали золотых медалей, зато взяли три серебряные награды.

