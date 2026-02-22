Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Олимпиада 2026

Крянин: Коростелёв и Непряева могут принести много золотых медалей на следующей Олимпиаде

Крянин: Коростелёв и Непряева могут принести много золотых медалей на следующей Олимпиаде
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин оценил перспективы российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2030 во Франции.

«Мы увидели шикарное выступление Коростелёва и Непряевой. В их возрасте особо никто и не надеялся, что они завоюют медальки. А возможность была, в большей степени у Савелия. Четвёртое-пятое места в шаге до медалей. Это самый хороший стимул, чтобы на следующей Олимпиаде уже для себя и для нашей страны они принесли много медалей. Надеюсь, что будет много золотых!» — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Олимпиада 2026
Все новости RSS

