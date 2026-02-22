Женская сборная Швеции выиграла золото Олимпиады-2026 в кёрлинге, одолев Швейцарию

Женская сборная Швеции одержала победу в турнире по кёрлингу на Олимпийских играх в Милане (Италия). В финальном матче шведки обыграли команду Швейцарии со счётом 9:6. В состав чемпионок вошли Анна Хассельборг, Сара Макманус, Агнес Кнокенхауэр, София Шарбак и Йоханна Хельдин.

Ранее бронзовую награду выиграли кёрлингистки из Канады. В матче за третье место они обыграли США (10:7). В мужском кёрлинге олимпийскими чемпионами стали представители сборной Канады.

Олимпиада-2026 завершится сегодня, 22 февраля. За российскую команду медаль смог выиграть один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов. В спринте он стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2026.