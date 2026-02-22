Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) завершились соревнования в лыжных гонках. Состоялся женский марафон дистанцией 50 км. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последнего соревновательного дня текущих Игр.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Результаты на 22 февраля:

Масс-старт, классический стиль. Женщины. 50 км.

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 2:16.28,2.

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 2.15,3.

3. Надя Келин (Швейцария) +6.41,5.

4. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +6.43,9.

5. Джессика Диггинс (США) +6.46,4.

6. Тереза Штадлобер (Австрия) +6.55,7.

На отсечке 21,6 км россиянка Дарья Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер). За эту ошибку она была дисквалифицирована по итогам гонки.