Главная Олимпиада 2026 Новости

Российские лыжники впервые не выиграли ни одной медали на Олимпиаде

Комментарии

Российские лыжники впервые в истории остались без медалей на Олимпийских играх. Впервые отечественные лыжники соревновались на Олимпийских играх в 1956 году. Тогда сборная СССР заняла первое место в лыжном медальном зачёте (две золотые, две серебряные и три бронзовые медали).

На Олимпиаде-2026 в Италии смогли выступить Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Они провели по четыре гонки на Играх-2026.

В 2022 году в Пекине россияне заняли второе место в медальном зачете лыжников (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали). Победу одержала команда Норвегии (пять золотых, одна серебряная, две бронзовые медали).

