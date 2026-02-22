Скидки
Фурнье Бодри — о фото с Петросян: для нас это был очень милый и вдохновляющий момент

Фурнье Бодри — о фото с Петросян: для нас это был очень милый и вдохновляющий момент
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2026 года Лоранс Фурнье Бодри, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизероном, высказалась о просьбе россиянки Аделии Петросян сфотографироваться с дуэтом после гала-концерта на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Не знала, что она сфотографировалась только с нами, и мне очень приятно. Нам, опытным спортсменам, важно чувствовать, что наше катание вдохновляет молодых, что мы можем что-то передать следующему поколению. Для нас это тоже был очень милый и вдохновляющий момент», — сказала Фурнье Бодри в интервью Okko.

На Играх в женском одиночном катании Петросян заняла шестое место, набрав по сумме двух программ 214,53 балла (72,89 — короткая, 141,64 — произвольная).

