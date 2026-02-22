Чемпион ОИ Шайдоров: за неделю до Олимпийских игр я понял, что вот этот час настал

Олимпийский чемпион 2026 года в мужском одиночном катании казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, как изменился его подход к выступлениям на Олимпийских играх — 2026.

– Что изменилось на Олимпиаде в сравнении с сезоном?

– Вокруг всегда было какое-то давление, особенно после чемпионата мира, что вот надо ехать за медалями на Олимпийские игры, надо ехать туда, надо ехать сюда, надо всё там прямо по максимуму. Только первое место. Но, если честно, у меня всё, что идёт от сердца, оно не ради наград, как говорится. И я просто люблю кататься, люблю наслаждаться тем, что делаю, люблю работать. И для меня самое основное то, что хочу самостоятельно расти, развиваться как фигурист во всех планах.

И всё это время я как будто немножечко стоял на месте. Конечно, в каких-то планах прибавлял, но просто этого сам лично этого не замечал. Только там спустя какое-то время это мог заметить. Но в целом единственное, что у меня не ушло — это работоспособность. Вот как работал, так и продолжал работать, может быть, даже ещё больше. И вот только за неделю до Олимпийских игр, наверное, понял, что вот этот час настал. Этот час настал, когда я могу насладиться соревнованиями, насладиться атмосферой. Подарить людям эмоции и просто всего-навсего поверить в себя.

– То есть у тебя ушёл страх не оправдать ожидания?

– Да. Даже если говорить про какие-то ожидания от результатов, я вообще не ожидал. У меня основное было — в короткой программе попасть в сильнейшую разминку. Вот это было, наверное, самое основное. А дальше я просто хотел кататься от сердца и просто насладиться своей работой, всё сделать с полной уверенностью, — сказал Шайдоров в интервью Okko.