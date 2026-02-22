Результаты Олимпиады-2026 в лыжных гонках

На Олимпийских играх — 2026 в Милане полностью завершились соревнования в лыжных гонках. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты розыгрыша медалей ОИ-2026 в лыжных гонках во всех дисциплинах.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Скиатлон, 20 км. Женщины:

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 53.45,2.

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 51 секунда.

3. Хейди Венг (Норвегия) +1.26,7.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Скиатлон 20 км. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,0.

2. Матис Делож (Франция) — отставание 2,0.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +2,1.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, женщины. Результаты:

1. Линн Сван (Швеция) — 4.03,0.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 1,6.

3. Майя Дальквист (Швеция) +4,8.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, мужчины. Результаты:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.39,7.

2. Бен Огден (США) — отставание 0,9.

3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +6,8.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Женщины:

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 22.49,2.

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,6.

3. Джессика Диггинс (США) +49,7.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2.

2. Матис Делож (Франция) +4,9.

3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) +14,0.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Женская эстафета:

1. Норвегия (Кристин Эустгулен Фоснес, Астрид Эйре Слинн, Каролине Симпсон-Ларсен, Хейди Венг) — 1:15.44,8.

2. Швеция (Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг) — отставание 50,9.

3. Финляндия (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Вильма Рюуттю, Ясми Йоэнсуу) +1.14,7.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Мужская эстафета:

1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт, Йоханнес Клебо) – 1:04.24,5.

2. Франция (Тео Шели, Уго Лапалус, Матис Делож, Виктор Ловера) — отставание 22,2.

3. Италия (Давиде Грац, Элиа Барп, Мартино Каролло, Федерико Пеллегрино) +47,9.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт свободным стилем. Женщины. Финал:

1. Йонна Сундлинг/Майя Дальквист (Швеция) — 20.29,99.

2. Надя Келин/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 1,4.

3. Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия) +5,9.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал:

1. Эйнар Хедегарт/Йоханнес Клебо (Норвегия) — 18.28,98.

2. Бен Огден/Гус Шумахер (США) — отставание 1,37.

3. Элиа Барп/Федерико Пеллегрино (Италия) +3,31.

Лыжные гонки. Олимпиада-2026, Италия. Марафон, 50 км. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 17,5.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +46,2.

Лыжные гонки. Олимпийские игры – 2026. Марафон, 50 км. Женщины.

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 2:16.28,2.

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 2.15,3.

3. Надя Келин (Швейцария) +6.41,5.