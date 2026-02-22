Результаты Олимпиады-2026 в лыжных гонках

На Олимпийских играх — 2026 в Милане полностью завершились соревнования в лыжных гонках. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты розыгрыша медалей ОИ-2026 в лыжных гонках во всех дисциплинах.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Скиатлон, 20 км. Женщины:
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 53.45,2.
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 51 секунда.
3. Хейди Венг (Норвегия) +1.26,7.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Скиатлон 20 км. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,0.
2. Матис Делож (Франция) — отставание 2,0.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +2,1.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, женщины. Результаты:
1. Линн Сван (Швеция) — 4.03,0.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 1,6.
3. Майя Дальквист (Швеция) +4,8.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, мужчины. Результаты:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.39,7.
2. Бен Огден (США) — отставание 0,9.
3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +6,8.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Женщины:
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 22.49,2.
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,6.
3. Джессика Диггинс (США) +49,7.
Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2.
2. Матис Делож (Франция) +4,9.
3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) +14,0.
Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Женская эстафета:
1. Норвегия (Кристин Эустгулен Фоснес, Астрид Эйре Слинн, Каролине Симпсон-Ларсен, Хейди Венг) — 1:15.44,8.
2. Швеция (Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг) — отставание 50,9.
3. Финляндия (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Вильма Рюуттю, Ясми Йоэнсуу) +1.14,7.
Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Мужская эстафета:
1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт, Йоханнес Клебо) – 1:04.24,5.
2. Франция (Тео Шели, Уго Лапалус, Матис Делож, Виктор Ловера) — отставание 22,2.
3. Италия (Давиде Грац, Элиа Барп, Мартино Каролло, Федерико Пеллегрино) +47,9.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт свободным стилем. Женщины. Финал:
1. Йонна Сундлинг/Майя Дальквист (Швеция) — 20.29,99.
2. Надя Келин/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 1,4.
3. Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия) +5,9.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал:
1. Эйнар Хедегарт/Йоханнес Клебо (Норвегия) — 18.28,98.
2. Бен Огден/Гус Шумахер (США) — отставание 1,37.
3. Элиа Барп/Федерико Пеллегрино (Италия) +3,31.
Лыжные гонки. Олимпиада-2026, Италия. Марафон, 50 км. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.7,1.
2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 17,5.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +46,2.
Лыжные гонки. Олимпийские игры – 2026. Марафон, 50 км. Женщины.
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 2:16.28,2.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 2.15,3.
3. Надя Келин (Швейцария) +6.41,5.