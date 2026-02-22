Скидки
На Зимних Олимпийских играх 2026 года разыграны все комплекты медалей, соревнования завершены

На Зимних Олимпийских играх 2026 года разыграны все комплекты медалей
Комментарии

Сегодня, 22 февраля, в Италии прошёл последний соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. В рамках Игр разыграли 116 комплектов наград. На Олимпиаде-2026 приняли участие 13 российских спортсменов.

По итогам соревнований сборная Норвегии выиграла медальный зачёт Олимпиады, в активе скандинавов 41 медаль: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. Сборная США на втором месте с 33 медалями: 12 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых.

Сборная России с одной серебряной медалью находится на 27-м месте в неофициальном медальном зачёте Олимпиады. Россиянин Никита Филиппов выиграл серебро в ски-альпинизме.

Зимние Олимпийские игры проходили в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

