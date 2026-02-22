Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Олимпийские игры — 2026 в Милане: результаты соревнований 22 февраля

Олимпийские игры — 2026 в Милане: результаты соревнований 22 февраля
Комментарии

Сегодня, 22 февраля, в Италии прошёл последний соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного дня Игр.

Олимпиада-2026. Результаты 22 февраля:

Бобслей

1. Германия (Йоханнес Лохнер, Торстен Маргис, Йорн Венцель, Георг Фляйшхауэр) — 3.37,57.
2. Германия (Франческо Фридрих, Маттиас Зоммер, Александер Шюллер, Феликс Штрауб) — отставание 0,57.
3. Швейцария (Михаэль Фогт, Андреас Хас, Амаду Давид Ндиайе, Марио Эберхард) +1.07.

Лыжные гонки

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 2:16.28,2.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 2.15,3.
3. Надя Келин (Швейцария) +6.41,5.

Фристайл

1. Эйлин Гу (Китай) — 94,50 балла.
2. Фанхуэй Ли (Китай) — 93,00.
3. Зои Аткин (Великобритания) — 92,50.

Кёрлинг

Женщины. Финал. Швейцария — Швеция — 5:6.

Хоккей

16:10. Мужчины. Финал. Канада — США — 1:2 ОТ.

Россияне выиграли на Олимпиаде только одну медаль: Никита Филиппов завоевал серебро в ски-альпинизме.

