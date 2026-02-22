Скидки
Шайдоров: самая главная мечта была, чтобы фигурное катание в Казахстане было на слуху

Шайдоров: самая главная мечта была, чтобы фигурное катание в Казахстане было на слуху
Олимпийский чемпион 2026 года в мужском одиночном катании казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, что на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) исполнил свою главную мечту.

«У меня одна мечта была — это объединить так много людей из разных стран, из разных культур, из разных народов, чтобы они увидели мой флаг. Это была прямо мечта. И у меня это получилось. Какая будет следующая моя мечта? Ну, чтобы в будущем в Казахстане родились ещё более крутые чемпионы. Вот, наверное, это самая главная мечта моя была, чтобы было фигурное катание в Казахстане на слуху. Вот эта мечта сбылась. Я этому благодарен судьбе и жизни, что у меня это наконец получилось», — сказал Шайдоров в интервью Okko.

Чемпион ОИ Шайдоров: за неделю до Олимпийских игр я понял, что вот этот час настал
