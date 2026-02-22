Матвеева: Непряева большая молодец, что прошла 50 километров в марафоне на Олимпиаде

Вице-чемпионка мира 2017 года, известная российская лыжница Наталья Матвеева высказала мнение относительно дисквалификации российской лыжницы Дарьи Непряевой за нарушение правил на пит-стопе в марафоне на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Если не рассматривать, что Непряеву дисквалифицировали, то 11-е место — неплохой результат. Тем более на 50 километров, на такой трассе — она очень сложная. Но, конечно, печально, что она не заметила и заехала не в свой бокс, надела чужие лыжи. Может, сказалось волнение. Непряева — большая молодец, что прошла 50 километров», — сказала Матвеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.