Матвеева подвела итог выступления Коростелёва и Непряевой на Олимпийских играх

Вице-чемпионка мира 2017 года, известная российская лыжница Наталья Матвеева подвела итог выступления российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Если брать в совокупности Коростелёва и Непряеву, они неплохо выступили. Если каждого разбирать, для Савелия четвёртое-пятое места — очень хорошо для дебюта на Олимпийских играх. У Даши немного не задалась гонка, на этапе Кубка мира получше смотрелась. Может, по форме чуть-чуть не подошла.

На самом деле, думала, что она будет ближе к десятке в скиатлоне, 100%, а в спринтах попадёт в топ-30, но что-то пошло не так, как говорится. Если бы не дисквалификация на марафоне, 11-е место —неплохой результат для Непряевой», — сказала Матвеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.