Дарья Непряева отказалась от интервью иностранным СМИ после марафона на ОИ — SVT
Российская лыжница Дарья Непряева отказалась общаться с иностранными СМИ после марафона 50 км на Олимпийских играх – 2026. Об этом сообщил SVT.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5
Сегодня, 22 февраля, все российские спортсмены закончили свои выступления на Олимпиаде. Последней представительницей России на ОИ-2026, вышедшей на старт, стала именно Дарья Непряева. В марафоне на дистанции 50 км классическим стилем спортсменка финишировала 11-й, но впоследствии была дисквалифицирована за нарушение правил использования лыж.
На отсечке 21,6 км Дарья Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер).
Комментарии
