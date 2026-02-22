Дарья Непряева отказалась от интервью иностранным СМИ после марафона на ОИ — SVT

Российская лыжница Дарья Непряева отказалась общаться с иностранными СМИ после марафона 50 км на Олимпийских играх – 2026. Об этом сообщил SVT.

Сегодня, 22 февраля, все российские спортсмены закончили свои выступления на Олимпиаде. Последней представительницей России на ОИ-2026, вышедшей на старт, стала именно Дарья Непряева. В марафоне на дистанции 50 км классическим стилем спортсменка финишировала 11-й, но впоследствии была дисквалифицирована за нарушение правил использования лыж.

На отсечке 21,6 км Дарья Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер).