Сборная Норвегии выиграла медальный зачёт Олимпийских игр — 2026

Сегодня, 22 февраля, в Италии завершились XXV зимние Олимпийские игры — 2026. В рамках соревнований разыграли 116 комплектов наград. Победителем общего зачёта стала сборная Норвегии. В активе скандинавов 41 медаль: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. Норвежцы установили рекорд зимних Олимпиад по общему числу медалей. Предыдущий рекорд также принадлежал атлетам из этой страны — 39 медалей на ОИ-2018.

Сборная России с одной серебряной медалью находится на 27-м месте в неофициальном медальном зачёте Олимпиады. Единственную награду завоевал Никита Филиппов в ски-альпинизме.

Зимние Олимпийские игры проходили в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.