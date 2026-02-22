Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Дарья Непряева выложила видео под песню «Воровская жизнь нелёгкая» после марафона на ОИ

Дарья Непряева выложила видео под песню «Воровская жизнь нелёгкая» после марафона на ОИ
Комментарии

Российская лыжница Дарья Непряева выложила видео под песню «Воровская жизнь нелёгкая» после марафона 50 км на Олимпийских играх — 2026 на своей странице в социальных сетях. Лицо Непряева закрыла большим клоунским эмодзи.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5

В марафоне на дистанции 50 км классическим стилем Непряева финишировала 11-й, но впоследствии была дисквалифицирована за нарушение правил использования лыж.

На отсечке 21,6 км Дарья Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер). Россиянка отказалась общаться с иностранными СМИ после гонки.

Материалы по теме
Непряева начудила в олимпийском марафоне. Судьи не простили ей «кражу» чужих лыж!
Непряева начудила в олимпийском марафоне. Судьи не простили ей «кражу» чужих лыж!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android