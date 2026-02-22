Дарья Непряева выложила видео под песню «Воровская жизнь нелёгкая» после марафона на ОИ

Российская лыжница Дарья Непряева выложила видео под песню «Воровская жизнь нелёгкая» после марафона 50 км на Олимпийских играх — 2026 на своей странице в социальных сетях. Лицо Непряева закрыла большим клоунским эмодзи.

В марафоне на дистанции 50 км классическим стилем Непряева финишировала 11-й, но впоследствии была дисквалифицирована за нарушение правил использования лыж.

На отсечке 21,6 км Дарья Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер). Россиянка отказалась общаться с иностранными СМИ после гонки.