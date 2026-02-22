«Спасибо, что это было в моей жизни». Туктамышева подвела итоги Олимпиады-2026

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

«Олимпийские игры — всё! Спасибо за то, что это было в моей жизни. Столько всего произошло, что не описать словами. Я встретила множество друзей и знакомых, работала на любимой работе, жила в одной из любимых стран, ела невероятно вкусную еду. Что может быть лучше?» — написала Туктамышева в социальных сетях.

Напомним, Елизавета Туктамышева на Олимпиаде-2026 работала в качестве журналиста канала Okko. Спортсменка часто выступает в роли комментатора и эксперта спортивного ресурса.