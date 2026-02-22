Олимпийский чемпион 2026 года в мужском одиночном катании казахстанский фигурист Михаил Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на закрытии Олимпийских игр — 2026.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт сегодня, 22 февраля. Она состоится на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне. Церемония закрытия Олимпиады-2026 начнётся в 22:30 мск.

От России на Олимпийских играх в нейтральном статусе выступали 13 спортсменов: Савелий Коростелёв (лыжные гонки), Дарья Непряева (лыжные гонки), Аделия Петросян (фигурное катание), Пётр Гуменник (фигурное катание), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Иван Посашков (шорт-трек), Алёна Крылова (шорт-трек), Ксения Коржова (конькобежный спорт), Анастасия Семёнова (конькобежный спорт), Павел Репилов (санный спорт), Дарья Олесик (санный спорт), Семён Ефимов (горнолыжный спорт), Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).