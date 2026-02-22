Обзор женского лыжного марафона на 50 км на ОИ–2026, в котором золото взяла Эбба Андерссон
Поделиться
Сегодня, 22 февраля, шестикратная чемпионка мира, шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей женского марафона дистанцией в 50 км на Олимпийских играх — 2026. Она завершила гонку за 2 часа 16 минут 28,2 секунды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Второй финишировала норвежская спортсменка Хейди Венг, отставшая от победительницы на 2 минуты 15,3 секунды. Тройку призёров замкнула представительница Швейцарии Надя Келин, её отставание составило 6 минут 41,5 секунды.
Российская лыжница Дарья Непряева в марафоне заняла 11-е место. Однако после гонки её дисквалифицировали за ошибку. Россиянка взяла чужие лыжи во время смены.
Комментарии
- 22 февраля 2026
-
20:26
-
20:16
-
20:08
-
20:02
-
19:44
-
19:40
-
19:37
-
19:32
-
19:30
-
19:30
-
19:20
-
19:20
-
19:14
-
19:08
-
19:00
-
18:57
-
18:57
-
18:53
-
18:43
-
18:42
-
18:27
-
18:21
-
18:00
-
17:48
-
17:44
-
17:13
-
16:49
-
16:47
-
16:41
-
16:37
-
16:37
-
16:31
-
16:20
-
16:14
-
16:12