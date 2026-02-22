Скидки
Обзор женского лыжного марафона на 50 км на ОИ–2026, в котором золото взяла Эбба Андерссон

Обзор женского лыжного марафона на 50 км на ОИ–2026, в котором золото взяла Эбба Андерссон
Комментарии

Сегодня, 22 февраля, шестикратная чемпионка мира, шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей женского марафона дистанцией в 50 км на Олимпийских играх — 2026. Она завершила гонку за 2 часа 16 минут 28,2 секунды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Второй финишировала норвежская спортсменка Хейди Венг, отставшая от победительницы на 2 минуты 15,3 секунды. Тройку призёров замкнула представительница Швейцарии Надя Келин, её отставание составило 6 минут 41,5 секунды.

Российская лыжница Дарья Непряева в марафоне заняла 11-е место. Однако после гонки её дисквалифицировали за ошибку. Россиянка взяла чужие лыжи во время смены.

Комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

