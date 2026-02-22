Венг — после серебра в марафоне на ОИ: я не в восторге от 50 км. Это просто ерунда
Бронзовый призёр Олимпиады-2014, пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг высказалась о масс-старте на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка завоевала серебро, отстав от лидера на 2.15,3.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5
«Я вообще не в восторге от 50 км. Это просто ерунда. 50 км классикой – пожалуй, моя самая слабая сторона. Если бы это был конёк, было бы другое дело. Отставания слишком большие. Когда люди начали говорить, что у меня четыре минуты отставания и шансов нет, подумала, что можно и перекинуться парой слов по пути», – приводит слова Венг NRK.
Победительницей масс-старта стала шведка Эбба Андерссон, преодолевшая дистанцию за 2:16.28,2.
