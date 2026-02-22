Тайриз Халибёртон эмоционально отреагировал на победу сборной США по хоккею на Олимпиаде
Звёздный разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон присоединился к поздравлениям в адрес мужской сборной США по хоккею, которая в овертайме обыграла Канаду (2:1) и завоевала золотые медали Олимпийских игр в Милане. Американцы прервали 46-летнюю серию без побед на Олимпиадах — в последний раз они становились чемпионами в 1980 году в Лейк-Плэсиде.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«41 сейв!? Как он это сделал!!! Поздравляю Коннора Хеллебайка и сборную США с возвращением домой олимпийского золота!» — написал Халибёртон в соцсети Х.
Решающую шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз после перехвата Зака Веренски. Голкипер Коннор Хеллебайк отразил 41 бросок из 42 и был признан одним из главных героев встречи.
Комментарии
