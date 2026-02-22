Тайриз Халибёртон эмоционально отреагировал на победу сборной США по хоккею на Олимпиаде

Звёздный разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон присоединился к поздравлениям в адрес мужской сборной США по хоккею, которая в овертайме обыграла Канаду (2:1) и завоевала золотые медали Олимпийских игр в Милане. Американцы прервали 46-летнюю серию без побед на Олимпиадах — в последний раз они становились чемпионами в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

«41 сейв!? Как он это сделал!!! Поздравляю Коннора Хеллебайка и сборную США с возвращением домой олимпийского золота!» — написал Халибёртон в соцсети Х.

Решающую шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз после перехвата Зака Веренски. Голкипер Коннор Хеллебайк отразил 41 бросок из 42 и был признан одним из главных героев встречи.