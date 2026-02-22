Скидки
Тайриз Халибёртон эмоционально отреагировал на победу сборной США по хоккею на Олимпиаде

Тайриз Халибёртон эмоционально отреагировал на победу сборной США по хоккею на Олимпиаде
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон присоединился к поздравлениям в адрес мужской сборной США по хоккею, которая в овертайме обыграла Канаду (2:1) и завоевала золотые медали Олимпийских игр в Милане. Американцы прервали 46-летнюю серию без побед на Олимпиадах — в последний раз они становились чемпионами в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«41 сейв!? Как он это сделал!!! Поздравляю Коннора Хеллебайка и сборную США с возвращением домой олимпийского золота!» — написал Халибёртон в соцсети Х.

Решающую шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз после перехвата Зака Веренски. Голкипер Коннор Хеллебайк отразил 41 бросок из 42 и был признан одним из главных героев встречи.

