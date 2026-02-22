«Всё неплохо». Польская шорт-трекистка поделилась фото из больницы после травмы на ОИ-2026

Польская шорт-трекистка Камила Селлье, получившая травму на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), опубликовала фото из больницы.

Фото: Из личного архива Камилы Селлье

«Знаю, однажды посмотрю на эту фотографию и вспомню, что я сильнее, чем когда‑либо думала. Спасибо вам за слова поддержки. Я просто хотела сообщить, что у меня всё неплохо», – написала Селлье в социальных сетях.

В четвертьфинале на дистанции 1500 м Селлье получила удар коньком в область глаза при случайном столкновении с соперницей. В сборной Польши позже сообщили, что у спортсменки сильный отек глаза, порез на щеке и повреждена скуловая кость.

25-летняя Селлье — серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира‑2025, трёхкратный призёр чемпионатов Европы.