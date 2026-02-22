Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Всё неплохо». Польская шорт-трекистка поделилась фото из больницы после травмы на ОИ-2026

«Всё неплохо». Польская шорт-трекистка поделилась фото из больницы после травмы на ОИ-2026
Комментарии

Польская шорт-трекистка Камила Селлье, получившая травму на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), опубликовала фото из больницы.

Фото: Из личного архива Камилы Селлье

«Знаю, однажды посмотрю на эту фотографию и вспомню, что я сильнее, чем когда‑либо думала. Спасибо вам за слова поддержки. Я просто хотела сообщить, что у меня всё неплохо», – написала Селлье в социальных сетях.

В четвертьфинале на дистанции 1500 м Селлье получила удар коньком в область глаза при случайном столкновении с соперницей. В сборной Польши позже сообщили, что у спортсменки сильный отек глаза, порез на щеке и повреждена скуловая кость.

25-летняя Селлье — серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира‑2025, трёхкратный призёр чемпионатов Европы.

Материалы по теме
Стали известны подробности травмы польской шорт-трекистки на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android