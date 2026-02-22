«Невесело, когда главная цель в жизни рушится». Слинн — о сходе с марафона на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка 2026 года в эстафете норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн прокомментировала сход с масс-старта на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка завершила выступление в районе 11-го километра.

«Вроде как больше ничего не оставалось делать. Особенно обидно, когда чувствуешь, что должна была бороться за медаль сегодня. Это немного тяжело. Мне было лучше. Невесело, когда главная цель в жизни рушится таким образом. Проблема в том, что на стадионе чистый лёд, когда мы туда приезжаем. Это не так актуально, когда мы тестируем лыжи перед стартом, так что приходится полагаться на чувство. Было так скользко, что у меня не было шансов», — приводит слова Слинн VG.