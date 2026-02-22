Скидки
Петросян и Гуменник сделали совместное фото перед церемонией закрытия Олимпиады-2026

Петросян и Гуменник сделали совместное фото перед церемонией закрытия Олимпиады-2026
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян и действующий чемпион России Пётр Гуменник сфотографировались вместе перед церемонией закрытия Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). Снимок опубликовал фан-клуб Петросян.

Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестом месте. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. Пётр Гуменник также занял шестую строчку по итогам личного турнира в мужском одиночном катании. Его результат — 271,21 балл.

Церемония закрытия Игр-2026 проходит на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне. В прямом эфире торжественное мероприятие покажет Okko.

