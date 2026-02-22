Китайская фристайлистка Эйлин Гу рассказала о смерти бабушки после победы на Олимпийских играх — 2026 в Италии в дисциплине ски-хафпайп.

«Я опоздала, потому что только что узнала — умерла моя бабушка. Последний раз мы виделись прямо перед Олимпиадой. Она сильно болела, я знала, это может произойти. По-моему, я не обещала ей, что возьму золото, но я точно обещала быть сильной. Такой же, как она», — сказала Эйлин Гу на пресс-конференции.

За своё лучшее выступление Гу набрала 94,50 балла. Она выиграла третью медаль на Олимпиаде-2026 и первую золотую. Второе место заняла её соотечественница Фанхуэй Ли с результатом 93,00. Тройку призёров замкнула представительница Великобритании Зои Аткин (92,50).