Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Эйлин Гу рассказала о смерти бабушки после победы на Олимпийских играх — 2026

Эйлин Гу рассказала о смерти бабушки после победы на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Китайская фристайлистка Эйлин Гу рассказала о смерти бабушки после победы на Олимпийских играх — 2026 в Италии в дисциплине ски-хафпайп.

«Я опоздала, потому что только что узнала — умерла моя бабушка. Последний раз мы виделись прямо перед Олимпиадой. Она сильно болела, я знала, это может произойти. По-моему, я не обещала ей, что возьму золото, но я точно обещала быть сильной. Такой же, как она», — сказала Эйлин Гу на пресс-конференции.

За своё лучшее выступление Гу набрала 94,50 балла. Она выиграла третью медаль на Олимпиаде-2026 и первую золотую. Второе место заняла её соотечественница Фанхуэй Ли с результатом 93,00. Тройку призёров замкнула представительница Великобритании Зои Аткин (92,50).

Материалы по теме
Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android