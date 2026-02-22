Скидки
Лакерник: Петросян и Гуменник могли бы претендовать на пьедестал чемпионата мира

Лакерник: Петросян и Гуменник могли бы претендовать на пьедестал чемпионата мира
Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о недопуске российских фигуристов на чемпионат мира в Праге (Чехия).

«Аделия Петросян и Пётр Гуменник могли бы претендовать на пьедестал чемпионата мира. Что касается причин недопуска, это не ко мне вопрос. Ситуация просто не изменилась: на Олимпиаду допустили, а по остальным соревнованиям недопуск сохраняется. Зимние федерации вообще довольно консервативны. Я не знаю других зимних видов спорта, куда допустили наших спортсменов в этом сезоне, кроме Олимпийских игр. Наверное, таких просто нет. Поэтому пока ничего не изменилось. Надеюсь, что изменится, но пока — нет», — приводит слова Лакерника «Советский спорт».

