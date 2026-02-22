«Не могу в это поверить, просто невероятно». Воборникова — о бронзе в масс-старте на ОИ

Чешская биатлонистка Тереза Воборникова высказалась о бронзе, которую она выиграла в масс-старте на 12,5 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка преодолела дистанцию за 37.25,5 и допустила один промах на огневых рубежах.

«Я не могу в это поверить, просто невероятно. После первого промаха я сказала себе, что мне нужно стрелять чисто, чтобы попасть в десятку лучших. Но я чувствовала себя хорошо. Когда подошла к последнему этапу стрельбы, старалась быть ещё точнее, повторяя себе: «Не упусти эту возможность, ты должна ею воспользоваться». Занять третье место — это просто невероятно», — приводит слова Воборниковой Nordic Magazine.