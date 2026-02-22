Пётр Гуменник поделился видео с парада спортсменов на церемонии закрытия Олимпиады-2026

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх в Италии, в социальных сетях опубликовал видео с церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

Российские спортсмены приняли участие в параде спортсменов на церемонии закрытия Олимпийских игр – 2026. Мероприятие в эти минуты проходит на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне.

В рамках Игр были разыграны 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте.