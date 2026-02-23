Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Это формат, который мне особенно подходит». Мишлон — о победе в масс-старте на ОИ-2026

«Это формат, который мне особенно подходит». Мишлон — о победе в масс-старте на ОИ-2026
Комментарии

Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон прокомментировала победу в масс-старте на 12,5 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Осеан Мишлон
Франция
37:18.1
2
Жулия Симон
Франция
+6.6
3
Тереза Воборникова
Чехия
+7.4

«Я финишировала великолепно, это просто невероятно. За этой гонкой стоит так много историй. В прошлом году выиграла первую личную медаль на чемпионате мира тоже в масс-старте. Это формат, который мне особенно подходит. Меня переполняют эмоции.

Условия были непростыми, поэтому все старались сохранить энергию на концовку. Мне удалось несколько раз вернуться в лидирующую группу, прилагая усилия, чтобы наверстать упущенное, ни разу не отстала слишком сильно. Я смогла воспользоваться этой возможностью. Даже мне трудно в это поверить. Была отличная гонка, тяжёлая. Боролась до самого конца. Это была отличная битва», – приводит слова Мишлон Nordic Magazine.

Материалы по теме
Осеан Мишлон выиграла масс-старт на Олимпиаде-2026, Жулия Симон — вторая
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android