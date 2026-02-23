«Это формат, который мне особенно подходит». Мишлон — о победе в масс-старте на ОИ-2026

Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон прокомментировала победу в масс-старте на 12,5 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
«Я финишировала великолепно, это просто невероятно. За этой гонкой стоит так много историй. В прошлом году выиграла первую личную медаль на чемпионате мира тоже в масс-старте. Это формат, который мне особенно подходит. Меня переполняют эмоции.
Условия были непростыми, поэтому все старались сохранить энергию на концовку. Мне удалось несколько раз вернуться в лидирующую группу, прилагая усилия, чтобы наверстать упущенное, ни разу не отстала слишком сильно. Я смогла воспользоваться этой возможностью. Даже мне трудно в это поверить. Была отличная гонка, тяжёлая. Боролась до самого конца. Это была отличная битва», – приводит слова Мишлон Nordic Magazine.
