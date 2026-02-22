Скидки
Йоханнес Клебо получил свою 11-ю золотую медаль ОИ за победу в марафоне

Йоханнес Клебо получил свою 11-ю золотую медаль ОИ за победу в марафоне
11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо получил золотую медаль за победу в масс-старте на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии на церемонии закрытия соревнований.

Фото: Скриншот из трансляции Okko

Свои медали также получили серебряный призёр масс-старта Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Эмиль Иверсен, который выиграл бронзу.

Ранее Клебо вместе с конькобежкой Авророй Лёвос несли флаг Норвегии на церемонии закрытия Игр-2026. Мероприятие в эти минуты проходит на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне.

Клебо выиграл на текущих Играх все гонки, в которых участвовал, и завоевал шесть золотых медалей. Это стало абсолютным рекордом, так как никому из спортсменов никогда не удавалось выиграть на одной зимней Олимпиаде столько золотых наград.


