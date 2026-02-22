Савелий Коростелёв нёс на плечах Дарью Непряеву во время церемонии закрытия Олимпиады-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв нёс на плечах свою соотечественницу Дарью Непряеву во время церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026. Мероприятие в эти минуты проходит на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне. В прямом эфире торжественное мероприятие показывает Okko.

В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте.

Медальный зачёт выиграла сборная Норвегии, установив рекорд по количеству завоёванных золотых медалей в рамках одних зимних Олимпийских игр.