Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Как вы оцените итоги Олимпиады-2026 для России?

Как вы оцените итоги Олимпиады-2026 для России?
Комментарии

В воскресенье, 22 февраля, в Италии прошёл последний соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте. Один раз в шаге от медали остановился лыжник Савелий Коростелёв, он занял четвёртое место в скиатлоне.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: как вы оцените итоги Олимпиады-2026 для России?

Медальный зачёт выиграла сборная Норвегии, установив рекорд по количеству завоёванных золотых медалей в рамках одних зимних Олимпийских игр.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Олимпиада-2026 — всё! Итальянцы красиво попрощались с Играми в древнем амфитеатре
Олимпиада-2026 — всё! Итальянцы красиво попрощались с Играми в древнем амфитеатре
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android