Как вы оцените итоги Олимпиады-2026 для России?

В воскресенье, 22 февраля, в Италии прошёл последний соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте. Один раз в шаге от медали остановился лыжник Савелий Коростелёв, он занял четвёртое место в скиатлоне.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: как вы оцените итоги Олимпиады-2026 для России?

Медальный зачёт выиграла сборная Норвегии, установив рекорд по количеству завоёванных золотых медалей в рамках одних зимних Олимпийских игр.