Зимние Олимпийские игры — 2026 официально завершились, прошла церемония закрытия

В Италии завершилась церемония закрытия Олимпийских игр — 2026. Она прошла на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне. Олимпийские игры — 2026 официально закрыты.

В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте.

Медальный зачёт выиграла сборная Норвегии, установив рекорд по количеству завоёванных золотых медалей в рамках одних зимних Олимпийских игр. Олимпийские игры — 2030 пройдут во Франции.