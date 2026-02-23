Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Группа Major Lazer выступила на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр — 2026

Группа Major Lazer выступила на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр — 2026
Комментарии

Ямайско-американская группа в жанре электронной музыки Major Lazer выступила на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026. Она прошла на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне.

В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте.

Медальный зачёт выиграла сборная Норвегии, установив рекорд по количеству завоёванных золотых медалей в рамках одних зимних Олимпийских игр. Олимпийские игры — 2030 пройдут во Франции.

Материалы по теме
Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android