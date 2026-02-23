Акилле Лауро выступил на церемонии закрытия Олимпиады-2026

Итальянский певец и рэпер Акилле Лауро выступил на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026, которая прошла на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне.

На Играх было разыграно 116 комплектов медалей. В нейтральном статусе в Олимпиаде приняли участие 13 российских спортсменов, представлявших семь различных видов спорта. Единственную награду для россиян завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, который стал серебряным призёром Игр-2026 в спринтерской дисциплине.

Фото: Кадр из трансляции

Первое место в медальном зачёте заняла сборная Норвегия, установив рекорд по числу золотых наград, выигранных на одних зимних Олимпийских играх. Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2030 году.