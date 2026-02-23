Скидки
Коростелёв нёс Непряеву на плечах, Клебо вручали золото. Яркие фото закрытия ОИ-2026

Коростелёв нёс Непряеву на плечах, Клебо вручали золото. Яркие фото закрытия ОИ-2026
22 февраля на сцене древнеримского амфитеатра Арена ди Верона состоялась церемония закрытия зимних Олимпийских игр – 2026. Шоу проходило под девизом «Красота в движении».

Мероприятие было поставлено в стилистике оперного представления. В параде спортсменов приняли участие и российские атлеты. Среди них Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Никита Филиппов и другие.

Традиционно в ходе церемонии закрытия Олимпиады были вручены награды победителям лыжного марафона. В 2026 году ими стали Эбба Андерссон и Йоханнес Клебо. Глава МОК Кирсти Ковентри передала олимпийский флаг представителям Франции, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры.

Затем под музыку Людовико Эйнауди постепенно погасли свечи около рояля, а олимпийский огонь, доставленный из Милана в стеклянной капле, потушила Арианна Фонтана.

В концовке организаторы устроили концерт с участием Major Lazer и Акилле Лауро.

Лучшие фото церемонии закрытия ОИ-2026 — в фотоподборке «Чемпионата».

