Фрида Карлссон рассказала о болезни, из-за которой не смогла выйти на марафон на ОИ-2026

Фрида Карлссон рассказала о болезни, из-за которой не смогла выйти на марафон на ОИ-2026
Двукратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о своей болезни, из-за которой не вышла на старт марафона на дистанции 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Я пролежала в постели три дня, но всё-таки хотела сделать последнюю попытку вчера вечером и понять, в каком я состоянии. Поэтому вышла на прогулку. На небольшом подъёме мне пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание, и присесть на скамейку в парке. Сидя там, я поняла, что дистанция в 50 километров может оказаться для меня слишком тяжёлой», — приводит слова Карлссон Expressen.

На Олимпийских играх в Италии Фрида Карлссон выиграла две золотые медали — в скиатлоне и разделке на 10 км свободным стилем. В эстафете сборная Швеции была второй.

